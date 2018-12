Een Vietnamese man is vorige week naar zijn huisarts gegaan omdat hij klachten had over één van zijn oren. Sinds korte tijd had hij het gevoel dat hij minder hoorde én deed zijn oor ook pijn. Dokter Hoat vond na enig onderzoek al snel wat de oorzaak was. Er zat een insect in het oor van de patiënt. “Hoe is dat daar geraakt?”, vroegen ze zich luidop af.