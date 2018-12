Midweekvoetbal in Croky Cup: zes eersteklassers en twee tweedeklassers maken zich op voor kwartfinales

Dinsdagavond (20u45) gaan de kwartfinales in de Beker van België van start met het duel tussen seizoensrevelatie Sint-Truiden en AA Gent. Met drie wedstrijden ligt het zwaartepunt van deze kwartfinales op woensdag: om 20u gaat Kortrijk op bezoek bij tweedeklasser KV Mechelen en is er het duel tussen Eupen en KV Oostende. De meest in het oog springende affiche wordt om 20u45 gespeeld, dan zakt competitieleider Racing Genk af naar het Dudenpark voor een clash met tweedeklasser Union Sint-Gillis.

Union zorgde eind september al voor de verrassing door Anderlecht in de zestiende finales met een droge 0-3 uit de Beker te kegelen, na drie treffers van het Frans-Malinese fenomeen Youssouf Niakaté. In de achtste finales werd er vervolgens zuinig gewonnen van Knokke, een ploeg uit de eerste amateurreeks, waardoor de topaffiche tegen Racing Genk in de kwartfinales een feit werd. De Limburgers werken in Brussel al hun 34e wedstrijd met inzet dit seizoen af en de verwachting is dan ook dat coach Philippe Clement enkele wijzigingen zal doorvoeren, zoals hij eerder al - en met succes - op Charleroi deed. Nadien volgen er voor leider Genk nog twee competitiewedstrijden voor de winterstop en nadien mag de riem er even af.

Omdat naast Anderlecht ook Club Brugge, Standard en Antwerp reeds gesneuveld zijn in de Beker, wint het toernooi aan belangrijkheid voor AA Gent, dat in de Jupiler Pro League ondanks een coachwissel niet op dreef geraakt en momenteel pas achtste staat. De Beker is de snelste weg richting Europa - ook volgend seizoen krijgt de Bekerwinnaar een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League -, maar dan moeten de Gentenaars op Stayen wel voorbij Sint-Truiden zien te geraken, niet meteen de makkelijkste verplaatsing dit seizoen.

Achter de Kazerne was tweedeklasser KV Mechelen in de vorige ronde al te sterk voor Antwerp en dus is KV Kortrijk maar beter op zijn hoede. Sinds de terugkeer van Yves Vanderhaeghe naar het Guldensporenstadion loopt het wel steeds beter voor de Kerels, die vrijdag Club Brugge nog op een gelijkspel hielden. In de vierde kwartfinale staan Eupen en KV Oostende tegenover mekaar, twee teams die met een goed Bekerresultaat hun seizoen kunnen opsmukken, nu het degradatiegevaar reeds achter de rug lijkt.