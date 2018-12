Château Neercanne is Michelinster na 34 jaar kwijt

Château Neercanne in Maastricht moet na 34 jaar zijn Michelinster inleveren. Ook Bretelli in Weert, Aubergine in Steyl en Cucina del Mondo in Heerlen moeten hun ster inleveren. Het verlies van vier sterren voor Nederlands-Limburg overschaduwt de vreugde over de twee nieuwe sterren voor Sabero in Roermond.

Nederlands-Limburg telt nu in totaal 8 restaurants met een Michelinster, waarvan twee restaurants met twee sterren: Beluga in Maastricht (sinds 2005) en Sabero in Roermond (sinds maandag).

Zes restaurants hebben één ster: Tout à Fait, Maastricht (2002), Valuas, Venlo (2006), Brienen aan de Maas, Well (2007) One, Roermond (2010), De Leuf, Ubachsberg (2014) en Da Vinci in Maasbracht (2017).

Het verlies van hun ster zal zwaar aankomen in Château Neercanne. In de zomer van vorig jaar moest de zaak al meer dan 10.000 flessen kwaliteitswijn vernietigen na de aangestoken hooibrand in de mergelgrotten in Riemst. “De wijn is door de hitte en de rook echt niet meer drinkbaar”, verdedigde directeur-gastheer Peter Harkema toen de beslissing.

