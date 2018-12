Oh nostalgie: watersandalen maken een comeback

Gucci bracht er al uit, Kim Kardashian loopt ermee rond en nu springt ook Off-White op de kar van de watersandaal. Daarmee is het zomerschoeisel uit je jeugd terug van helemaal weggeweest.

In een ver verleden - zo ergens in de jaren 80 - droeg je misschien zelf aan het strand een versie met glitters, maar de watersandaal of jelly shoe is tegenwoordig vaker op de catwalk terug te zien. Begin 2018 pakte Alessandro Michele, creatief directeur van Gucci, ermee uit. Daarna volgde een versie van Kanye West en ook Alexa Chung presenteerde er tijdens haar catwalkdebuut in Londen. En nu is er een fluo versie van Off-White die wordt vastgegespt met het snelbindersysteem dat zo eigen is aan het streetwearlabel.

Niet alleen borduren ze allemaal voort op de ooit populaire sandaal uit PVC, ze zijn allemaal best prijzig. Voor een paar van Gucci betaal je zo'n 390 euro. Voor die van Off-White van de hand van Virgil Abloh omgerekend zo'n 205 euro. Maar wedden dat ze snel uitverkocht zullen zijn? Want zowel Gucci als Off-White zit momenteel in een periode waarin als wat Michele en Abloh aanraken in goud verandert.