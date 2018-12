Drie feestelijke alternatieven voor een zwart jurkje

Met een zwart jurkje scoor je altijd tijdens de feestdagen. Toch zin in iets anders en kan je wel wat inspiratie gebruiken? Deze alternatieven zijn 100% partyproof!

Een praktische jumpsuit

Een feestelijke outfit in een handomdraai met slechts één item, daar zorgt een jumpsuit voor. Of je nu kiest voor een exemplaar met kanten details, in een opvallend kleurtje of open rug … Met een paar high heels en feestelijke accessoires kan je zo 2018 vaarwel zeggen op de dansvloer!

Suit it up

Een pak straalt pure power en klasse uit aan de feesttafel. Een pantalon en blazer in een leuke print of luxueus stofje staat minstens zo feestelijk als een little black dress. Een sexy body, doorzichtige blouse of bralette zorgt voor een vrouwelijke toets.

Laat je benen zien met een rok

Toch je benen showen, maar geen zin om een jurkje te dragen? Ook een rok kan feestelijk genoeg zijn. Een kokermodel met glitters, zwierige maxi-rok of A-lijn met feestelijke print staat super chic in combinatie met een elegante blouse. Wel een must bij deze look: party heels!