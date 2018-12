Véronique De Kock vertelt over (over)beschermende opvoeding: “Voor mijn 18 had ik nog geen jongen gezien”

Naar de buitenwereld heeft Véronique De Kock de reputatie koel en zelfzeker te zijn, maar in ‘Die Huis’ vertelt ze aan Eric Goens openhartig over haar familie, haar gezin en haar jeugdjaren. Die waren heel wat strikter en beperkter dan haar leven als model. “Ik was een beschermde scheet”, vertelt de voormalige Miss België.

Tot haar achtste werd Véronique opgevoed door haar grootouders. Als tiener was er de gesloten cocon die haar ouders voor haar hadden voorzien. “Mijn ouders waren heel beschermend. Niet buiten spelen op straat, want stel dat er eens een auto stopt en je kidnapt. Heel bang. Ik was een beschermde scheet.”

Dat beschermde meisje wordt op haar 15de ontdekt als model en wint de ene mannequinwedstrijd na de andere. Haar papa vindt de modellenwereld maar niks voor zijn dochter, maar Véronique houdt van de aandacht. “Je hoeft er niks voor te kunnen en je wint dat. Ik vond dat echt leuk om te doen.”

“Ik had nog nooit een jongen gezien”

Ze wordt Miss Antwerpen en wint in 1995 op haar 18de de Miss Belgie-verkiezing. Met dat kroontje trekt ze naar de Miss World-verkiezing in Zuid-Afrika. Het schuchtere tienermeisje met het schooluniform en de paardenstaart trekt de meest glamoureuze baljurken aan en siert het podium. Het contrast kan niet groter zijn. De leefwerelden kunnen niet verder uit elkaar liggen.

De poorten van de wereld gaan open en meteen ook de ogen van Véronique. “Ik had nog nooit een jongen gezien voor mijn 17de of 18de. Ik was echt een seut. Ik heb later mijn schade wel ingehaald.”

Nieuwe liefde

?Op haar 21ste trouwt Véronique met François Xavier Nieberding, een huwelijk dat na twee jaar op de klippen loopt. Nu heeft ze twee gezonde zonen, maar een reeks miskramen ging eraan vooraf, vertelt ze. Van het ziekenhuis naar een fotoshoot was in die tijd loodzwaar. Nu lacht het geluk haar weer toe, want ze heeft opnieuw de liefde gevonden. Haar trouwplannen staan voor de deur, ze is klaar voor de toekomst.

