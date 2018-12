19 bestuurders betrapt op rijden onder invloed

Sint-Truiden / Nieuwerkerken / Gingelom - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn bij een interzonale en interprovinciale controle 19 bestuurders op rijden onder invloed betrapt. De controles gebeurden in de politiezones Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, Landen-Linter-Zoutleeuw en Tienen-Hoegaarden. Een aantal locaties werden op elkaar afgestemd, om zo efficiënt op te treden en de pakkans zo groot mogelijk te maken. In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd op 3 locaties een dispositief opgesteld. Van de 379 bestuurders die aan de kant werden gezet, testten er 6 positief op alcohol. Een bestuurder is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De andere bestuurders moesten hun auto enkele uren aan de kant laten staan. (mm)