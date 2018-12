Dan toch: Harry en Meghan vieren kerst met William en Kate

Kensington Palace heeft bevestigd dat prins Harry en Meghan Markle Kerstmis zullen vieren met prins William en Kate Middleton. Die mededeling komt er nadat er in de Britse pers eerst heel wat werd gespeculeerd over een ruzie tussen Meghan en Kate en dat ze daarom de feestdagen niet met elkaar zouden doorbrengen.

Het zal tijdens Kerstmis een vol huis worden bij de Queen in Sandringham House in Norfolk. Naar jaarlijkse traditie spendeert Elizabeth er de feestdagen, omringd door de rest van de familie. Dit jaar zullen niet alleen William en Kate van de partij zijn, maar ook Harry en Meghan. Dat in tegenstelling tot eerdere berichten waarbij gewag werd gemaakt van de afwezigheid van die laatste twee. Er deden dan ook geruchten de ronde dat ze niet aanwezig zouden zijn omdat Kate en Meghan ruzie hebben.

Normaal laat het Britse koningshuis dat soort roddels aan zich voorbijgaan, maar nu besloot het toch te reageren. Eerst kwam er een mededeling dat er helemaal geen sprake is van ruzie tussen Kate en Meghan, en nu bevestigde het dat de twee gezinnen samen Kerstmis zullen vieren. Ondertussen zou Kate al hebben samengezeten met de Queen om een en ander te bespreken.

Opvallend is dat ook Doria Ragland, de moeder van Meghan, uitgenodigd zou zijn voor de kerstviering in Sandringham op 25 december. Het lijkt erop dat alles momenteel dan ook 'peis en vrede' is in de Britse koninklijke familie.