Toestand Everts niet langer kritiek

De toestand van Stefan Everts, die door malaria getroffen werd, is gunstig aan het evolueren. Zijn toestand is niet langer kritiek. Daarom is het ook niet langer nodig om de tienvoudige wereldkampioen motorcross te sederen. Everts ligt wel nog altijd op de afdeling intensieve zorgen van het Universitair Ziekenhuis in Leuven, waar hij op de voet gemonitord wordt en waar alleen familie is toegelaten. Over de gevolgen van de malaria (de onderzoeken lopen verder) of over de duur van het herstel kan er momenteel nog niets gezegd worden.