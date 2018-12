Vrouw compleet in de war als ze gaat tanken… met een Tesla

Het concept “elektrische auto” is vrij eenvoudig, maar deze dame heeft er toch wat moeite mee. De vrouw is in een pompstation duidelijk op zoek naar het klepje waarlangs ze kan tanken, maar met diesel of benzine zal ze uiteraard weinig kunnen doen, haar Tesla is immers 100% elektrisch.

Het tafereel werd gefilmd door enkele kerels in een auto achter haar, die zich te pletter lachen met de onhandigheid van de dame. De scene blijft duren en de kerels geloven hun ogen niet. Uiteindelijk gaan ze de dame toch vertellen dat ze met een Tesla weinig te zoeken heeft in een gewoon pompstation. Het tafereel is wel amusant, zeker als ze ook nog gaat klooien met haar koffer, maar missen is ook menselijk… in het vervolg graag wat sneller gaan helpen jongens!