Hasselt -

Er is geen personeel te vinden, en wie wel wil werken is te duur. Dat zeggen veel uitbaters van restaurants in Limburg. Ze sluiten dan ook de deuren met Kerst- en oudejaarsavond. Of ze schrappen echte feesten en werken met minimumbezetting. Het is een trend die zich doorzet, zegt Hasselaar Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen: sluiten op zon- en feestdagen, wegens niet rendabel.