Werkstraf gevraagd voor manipuleren gasmeter met spanschroef

Een 32-jarige man uit Heusden-Zolder hangt een werkstraf van 60 uur boven het hoofd nadat hij zijn gasmeter gemanipuleerd had. De verdachte verklaarde in geldproblemen te zitten. Hij rommelde daarom met zijn gasmeter door er een spanschroef op aan te brengen. Nu kreeg hij nog wel gas, maar liep de meter nauwelijks nog door.

De man, die al over een budgetmeter beschikte, bekende het gesjoemel maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Het is gebeurd. Er is geen excuus.” De dertiger liep tegen de lamp toen hij een technicus ...