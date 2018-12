Het Bolsterkoor op kersttournee in Maasmechelen

Maasmechelen - Het Bolsterkoor van Eisden-Cité zong tijdens de advent op zeven kerstfeesten: De Mért, Bijeen, Ukever Sjakel, De Dreef, KVG Opgrimbie, De Moerbei en Het Bolstercafé.

Het koor bracht klassieke en populaire kerstliederen zoals onder meer: 'Adeste fideles', 'Stille Nacht', 'Happy X-mas', 'Oh Dennenboom' en enkele meertalige potpourri’s en zo bracht het zangkoor weer kerststemming in meerdere wijkwerkingen van Maasmechelen.

Na een in canon gezongen vredeswens, mochten de koorleden welgemeende felicitaties in ontvangst nemen, Daarna kwam de kerstman geschenkjes uitdelen.

De vriendenkring van het Bolsterkoor verdient een extra compliment, want zeven belangeloze kerstoptredens op negen dagen is niet vanzelfsprekend, dat vraagt inzet en motivatie.

Met muzikant Ivo Simons en dirigente Mieke Dirkx, heeft het Bolsterkoor al geruime tijd de wind in de zeilen. Moet je muziek kennen om mee te zingen? Helemaal niet! Graag zingen, een constructieve groepsgeest en af een toe een kwinkslag, dat zijn drie van de belangrijkste pijlers van ons zangkoor.

Het koor zingt iedere donderdag om 13.30 uur in de Bolster liederen van vroeger en nu. In januari worden de repetities hervat.