OPROEP. “Laat vuurwerk over aan professionals”

Brussel - In de aanloop naar de eindejaarsperiode waarschuwt Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor patiënten met brandwonden en littekens, voor het gebruik van vuurwerk. Met de campagne “Gebruik je verstand of verlies een hand! “ roept de vzw op om het afsteken van vuurpijlen aan professionals over te laten.

"Veilig vuurwerk bestaat niet. Koop en gebruik het daarom niet zelf, maar laat het over aan de professionals", klinkt het. "Verschillende gemeenten organiseren een vuurwerkshow om het nieuwe jaar in te luiden. Geniet van het spektakel en vergeet je kinderen niet te beschermen met gehoorbescherming tegen de luide knallen en hoge fluittonen."

Vuurwerk afsteken is dan ook niet zonder risico's. "Elk jaar krijgen we te maken met heel wat vuurwerkslachtoffers: feestvierders lopen soms zware brandwonden op, er kan zelfs brand ontstaan."

Ook de Stichting Brandwonden lanceert maandag een oproep om voorzichtig te zijn met vuurwerk. Volgens de organisatie is het aantal slachtoffers van vuurwerk dat in brandwondencentra en andere ziekenhuizen is opgenomen, op een jaar tijd bijna verdubbeld van 48 naar 87. De meest getroffen lichaamsdelen zijn handen (22 procent), vingers (18 procent), ogen (27 procent) en het aangezicht (24 procent). Een op de twee slachtoffers loopt brandwonden op.

De stichting waarschuwt vuurwerkgebruikers ook voor gehoorschade en raadt mensen die toch zelf vuurwerk willen afsteken, aan om dat onder meer op een veilige plaats te doen, op een voldoende afstand van toeschouwers. "Ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam", klinkt het ook. "Vuurwerk dat niet ontploft, mag u nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen."

Zowel Oscare als de Stichting Brandwonden wijzen er ook op dat het afsteken van vuurwerk voor dieren schrikwekkend is.