Mathieu Van der Poel rijdt wel Ronde van Vlaanderen, maar geen Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel nodigde vanochtend de pers uit naar Amsterdam om toelichting te geven bij zijn programma voor 2019. Uiteraard was de belangstelling groot. Iedereen wilde weten welke wedstrijden er volgend voorjaar op zijn programma zullen staan.

De jonge Nederlander, ook nationaal wegkampioen, heeft hoge ambities. Zijn crossseizoen stopt in Hulst, daarna gaat de focus naar de weg. Via de Ronde van Antalya (21 tot en met 24 februari), Nokere Koerse (20 maart) en de Bredene Koksijde Classic (22 maart) bereidt hij zich voor op het grote werk: dat begint op zondag 31 maart met meteen Gent-Wevelgem, gevolgd door Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. De door ASO georganiseerde wedstrijden zoals Parijs-Roubaix staan volgend seizoen niet op de kalender van Van der Poel. Het team start in alle wedstrijden van Flanders Classics.

Maar waarom Parijs-Roubaix niet? “De Nederlandse trui is te belangrijk voor de Amstel Gold Race”, verklaart Van der Poel zijn keuze. “Parijs-Roubaix past gewoon niet in het programma dat ik rijd met Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. We hebben wel degelijk gesproken met ASO maar ze willen me enkel aan de start als ik er vol voor ga. Dat kan ik niet garanderen maar het zal er de volgende jaren wel van komen. Mijn ambities? De wedstrijden waarin ik start, zijn stuk voor stuk races waar ik een rol moet kunnen spelen.”

De Nederlander Michel Cornelisse wordt aangetrokken als ploegleider bij Corendon-Circus, de komst van Kristof De Kegel is intussen bevestigd.

Ploegmaats Mathieu van der Poel

Joeri Stallaert (27, komt over van Team Vorarlberg Santic)

Stijn Devolder (39, komt over van Veranda’s Willems-Crelan)

Dries De Bondt (27, komt over van Veranda’s Willems-Crelan)

Jonas Rickaert (24, komt over van Topsport Vlaanderen)

Lasse Norman Hansen (Den, 26, komt over van Aqua Blue)

Roy Jans (28, komt over van Cibel-Cebon)

Jimmy Janssens (29, komt over van Cibel-cebon)

Philipp Walsleben (Dui, 31, komt over van P&S Team Thüringen)

Maarten van Trijp (Ned, 26, komt over van Destil-Parkhotel)

Gianni Vermeersch (26)

Mountainbike-team

Mathieu Van der Poel

Petter Fagerhauf

Ronja Eibel

Loris Rouiller

Ceylin Alvarado