Lila in de lente en focus op de lippen: dit worden de beautytrends voor volgend jaar

Inspiratieplatform Pinterest geeft in de Pinterest 100 een vooruitblik op de beautytrends in 2019. Daaruit blijkt dat dames volgend jaar vooral zullen geïnteresseerd zijn in het mixen van een natuurlijke stijl met accenten in glans en kleur. Een overzicht van de tien sterkst stijgende zoekopdrachten.

Lila lokken

Stijging: 1,077 procent

Komende lente mag er weer een fris kleurtje in de haren en dat bouwt verder op de trendy pastelkleuren in onze lokken: lila wordt hip. Van subtiel tot heel duidelijk.

Grijs haar

Stijging: 879 procent

Is dat een beetje te gewaagd voor je? Dan ben je ook à la mode met grijs - naturel of geverfd. Tip: een grijze of witte basis is het vertrekpunt voor een lila toets.

Focus op de lippen

Stijging: 467 procent

Wat make-up betreft mag je de look komend jaar neutraal houden, maar de lippen mogen er uit springen. Maak ze op met een klassieke rode lippenstift of een ander knalkleurtje voor de perfecte pout.

Nagels dippen

Stijging: 442 procent

Er is een nieuwe manier om je nagels te lakken, die de komende maanden aan populariteit zal winnen volgens Pinterest. Het vreemde eraan? Je moet ze niet meer lakken, gewoon in een doosje met speciaal poeder dippen. Het resultaat blijft een maand en afgebladderde lak is geen issue meer.

Magisch water

Stijging: 305 procent

Je gezicht verzorgen doe je straks misschien met zogenoemde witch hazel, het ‘bijzondere’ water van de oude Indianen dat de huid optimaal zou verzorgen door de doorbloeding te verbeteren en sterk te gaan zuiveren.

Ovalen nagels

Stijging: 97 procent

De hipste nagels die je kan vragen bij een manicure zijn amandelvormig. Dat betekent dat de styliste ze in de ovalen vorm van de noot vijlt.

Dag mat, hallo glossy

Stijging: 89 procent

Dat je komend jaar - letterlijk - mag stralen. Van glossy oogschaduw tot blinkende lippen: de periode van de matte make-up lijkt op het eerste gezicht voorbij.

De scrub 2.0

Stijging: 58 procent

Scrubben voor een zachtere huid is helemaal in en er komen ook meer producten op de markt die je zachtjes laten scrubben. Crèmes met een lichte korrel erin, bijvoorbeeld, om de textuur van je huid te verbeteren zijn erg gegeerd.

Natuurlijk lange wimpers

Stijging: 52 procent

Mooie, lange wimpers blijven het streefdoel, maar steeds meer dames zoeken naar natuurlijke manieren om die te bekomen. Castorolie en druivenpitolie zijn hiervoor de grote favorieten.

Ultrakorte froufrous

Stijging: 51 procent

De ultrakorte froufrou of baby bangs waren al in de mode in 2018 en ook volgend jaar houdt de trend aan. Meer nog: de zoekresultaten stijgen een beetje. Let wel: Ga bij voorkeur niet voor deze snit als je een rechthoekig gezicht hebt, want dan beklemtoon je de lengte van je gelaat.