Dief hangt twee keer in één nacht ondersteboven aan poort in Bocholt

Bocholt - Bij de Spar in het Bocholtse Kaulille kregen ze afgelopen weekend wel een heel bizarre dief op bezoek. In de nacht van zaterdag op zondag wist hij twee keer over de omheining van de opslagplaats te klimmen. Bij het terug klimmen kwam hij telkens ondersteboven vast te hangen aan zijn broek. “In totaal heeft hij bijna twee uur ondersteboven gehangen. Bij de tweede poging wou hij zich bevrijden door zijn broek los te maken, maar toen kwam hij helemaal vast te zitten tot drie cafévrienden hem om half zeven ’s morgens aantroffen en de politie verwittigden”, aldus de zaakvoerders.

“Rond drie uur ’s nachts is hij de eerste keer over het hek geklommen”, vertelt zaakvoerder Jos Craeghs. “Hij maakte hierbij gebruik van een broodrek die aan de buitenkant was blijven staan. Met twee bakken bier en een pak energie-drank klauterde hij via een container terug over de omheining. Eerst de drank, maar toen hij zelf terug wou klimmen liep het een eerste keer mis. Hij verloor bovenop hek zijn evenwicht en schoot voorover. Met zijn broek of een schoen is hij toen een eerste keer 45 minuten blijven hangen. Op een gegeven moment is er toen een auto gestopt. Iemand stapte uit en bevrijdde de dief uit zijn netelige situatie. Met zijn gestolen drank achterop de fiets is hij toen rustig weggereden. “ Twee uur later dook de man terug op aan de winkel en klom op dezelfde wijze over het hek. Deze keer had hij het gemunt op een bak Duvel, maar nu liep het helemaal faliekant af. “Deze keer wou hij terug klimmen over de poort. Maar aan de bovenzijde is die voorzien van scherpe uitsteeksels. Hij zette zich hier boven op, maar viel achterover en kwam ondersteboven vastzitten met zijn broek aan zo’n scherp punt. Hij wou zichzelf bevrijden door vlug zijn broek los te maken. Hij viel inderdaad wat naar onder maar komt uiteindelijk met zijn schoen vast te zitten. In zijn onderbroek hangt hij in de vrieskou en kon nu helemaal geen kant meer uit.”

Cafébezoekers

Ruim een uur zou hij ondersteboven hangend om hulp hebben geroepen. Ondertussen stopte ook opnieuw nog even een wagen, maar die reed uiteindelijk door en lieten de dief hangen. Het was pas rond half zeven ‘s morgens toen drie vrienden die terugkwamen van café hem aantroffen en konden bevrijden. “Dat was blijkbaar niet zo simpel, het was toch een kleine kolos die aan onze poort hing. Ze hebben ook de politie gebeld en die hebben hem meegenomen. Rond 9 uur ’s morgens is de politie mijn vrouw en ik komen verwittigen. Het zou gaan om een drugsverslaafde uit Hechtel-Eksel. Op de bewakingsbeelden is ook te zien hoe hij onder invloed is. Na poging één valt hij ook nog eens in de sneeuw.”