Ook in Antwerpen opent een avocadobar de deuren

In Antwerpen opent op 19 december Akuakate de deuren aan de Ernest van Dijckkaai. Meteen goed voor de allereerste avocadobar in de stad. Op de kaart prijken allerlei maaltijden waarin de vrucht de ster is.

Na de opening van The Avocado Show in Brussel, zwaait nu in Antwerpen ook een avocadobar de deuren open: Akuakate. Een bijzondere naam die verwijst naar het Spaanse aguacate en het originele Azteekse woord voor avocado. Het gaat om een initiatief van ondernemer Sarah Tondeur en Stijn Hillebrant van Costa del Kapsalon. Zij lieten zich voor hun nieuwe zaak inspireren door een reis naar Mexico.

Op de menukaart staan natuurlijk heel wat gerechten met avocado in de hoofdrol. Het wordt een plaats waar veganisten, vegetariërs, maar ook mensen met een voedselintolerantie terechtkunnen. "Het is een gezonde plek, zonder ‘judgement’. Een plakje spek kan als je dat wil", klinkt het. Mensen die nu al staan te trappelen, moeten nog eventjes geduld oefenen. Akuakate opent op woensdag 19 december de deuren.