Burgemeester van Brussel na mars tegen Marrakesh: “Respect voor vrije mening, maar zero tolerance bij geweld”

Brussel - “Er is vrijheid van meningsuiting, maar bij geweld tegen politieagenten moet er hardhandig opgetreden worden”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close aan Belga. De reactie van de burgemeester komt er op een filmpje dat op de sociale media circuleert. Daarin is een agent te zien die stelt dat er, in opdracht van de Brusselse burgervader, zoveel mogelijk mensen moeten worden opgepakt.

“Ik heb altijd respect voor de vrijheid van meningsuiting, zowat 900 keer per jaar zelfs want zoveel betogingen zijn er in Brussel”, zegt Close.

Zondag verliep de Mars tegen Marrakesh zonder noemenswaardige incidenten, tot na de afloop van de speeches. De mensenmassa ging toen uiteen en heethoofden, vooral hooligans, kwamen uit de menigte om amok te maken. Daarbij probeerden ze het Berlaymontgebouw binnen te dringen en bekogelden ze de politie.

“Er is vrijheid van meningsuiting, maar van zodra er geweld wordt gebruikt tegen politieagenten en er schade wordt aangebracht aan gebouwen moet er hardhandig opgetreden worden. Dan geldt er zero tolerance voor iedereen die overlast creëert”, verklaart Close. “Het is geen wedstrijd, maar van zodra een groep enkel wil verwonden, wordt er opgetreden. Hoe die agent in het filmpje dat interpreteert, is nog iets anders.”

De burgemeester benadrukt dat dit absoluut geen deel uitmaakt van een zogenaamd anti-rechts beleid. Bij de betoging van de gele hesjes werden vorige week zaterdag nog 450 aanhoudingen verricht, bij de Mars van gisteren/zondag werden 97 aanhoudingen verricht.