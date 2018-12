‘Jojo’ Robbie Williams is het nieuwe gezicht van Weight Watchers

Robbie Williams is de nieuwe wereldwijde ambassadeur voor Weight Watchers. De ondertussen 44-jarige popster worstelt al bijna gedurende zijn hele carrière met zijn gewicht. Noel Gallagher van Oasis noemde hem zelfs ooit "dat dikke dansertje van Take That".

Robbie Williams en de weegschaal zullen nooit de beste vrienden zijn. De popster kampte jarenlang met een jojo-gewicht en werd er ook meermaals mee uitgelachen. In de Britse pers werd hij Blobbie Williams genoemd en Noel Gallagher wond er geen doekjes om toen hij eens naar Robbie verwees als "het dikkertje van Take That". In 2013 bracht hij zelf nog een liedje uit met de titel 'No One Likes A Fat Pop Star'.

Dat liedje was gedeeltelijk bedoeld als grapje, maar zijn vrouw Ayda Field heeft in een interview wel eens toegegeven dat Robbie al die commentaar op zijn gewicht zich allemaal meer aantrekt dan hij wil laten blijken. Het ging zelfs zo ver dat ze hem verbood nog op sociale media te vertoeven. "Hij komt dan wel arrogant en stoer over, maar diep vanbinnen is hij heel gevoelig en heeft hij een gewond hart", zei ze.

Met Kate Hudson

Bij Weight Watchers, dat werd omgevormd tot WW, vonden ze hem daarom het ideale uithangsbord. Samen met actrice Kate Hudson werd hij dan ook voorgesteld als nieuwe world ambassador. "WW is het eerste programma dat me op het lijf geschreven lijkt te zijn. Ik kan niet steeds hetzelfde blijven proberen en hopen dat de uitkomst anders is", zegt Robbie in een reactie. "Ik hoop dat anderen zullen kunnen leren uit mijn ervaringen."