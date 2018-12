960 carnavalisten verwelkomen Christ I

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Zaal Nieuwenborgh in Stokkem kleurde tot in de verste hoekjes rood, geel en groen, de kleuren van carnaval. Na de succesvolle seizoensopening werd met belangstelling uitgekeken naar de voorstelling van de nieuwe stadsprins. Niemand kon vermoeden wie de volgende maanden de scepter over de stad gaat zwaaien.

Aangezien Stokkem reeds in 1244 stadsrechten verwierf, mag de nieuwkomer zich stadsprins noemen. De geheimhouding, welke ieder jaar goed geëerbiedigd wordt, is een pluim op de hoed van de vereniging ‘Van wis tot manjel’ en een lokmiddel om belangstellenden naar de zitting te trekken.

De grote bekommernis van de raadsleden is het showprogramma dat de aanstelling omkadert. Een gevulde en gevarieerde voorstelling vertaalt zich in een grote, jaar na jaar, groeiende belangstelling.

Ei zo na waren duizend enthousiaste carnavalsvierders naar zaal Nieuwenborgh afgezakt, waaronder een hele rits bevriende carnavalsverenigingen.

Het amusementsprogramma ‘smaakte’ zoals een cocktail van zang, solo- en groepsdans met de nodige humor: moppen en goochelarij. Het werd, zoals de vorige jaren, door speaker Jean Kenzeler zwierig en met een humoristische toon aan elkaar gekwatsjt.

Een eerste hoogtepunt sloop in het feestprogramma bij de overdracht van de attributen van de jeugdprinsen. Het verdriet dat het ‘uit’ was lag op de gezichten van de uittredende jeugdprinsen Rune, Joyce en ceremoniemeester Lennon, te lezen. Erg emotionele momenten.

Er heerste een super ‘cozy’ sfeer toen rond middernacht de favoriete Raodsmanjel het podium op gerold werd. Doodsstil werd het. Lang dienden de ongeduldige aanwezigen niet te wachten. Het aftellen verliep vlot. Met gestrekte armen, hoog in de lucht, palmde de nieuwe prins het podium in. De uitbundige sfeer en een applaus dat genoegdoening uitdrukte, keerde terug.

Chris I (Van de Beek), geflankeerd door Liseth I (Vullings), hield een carnavaleske speech waarin hij zwoer de grondregels van het carnaval te respecteren.

De jongeren zullen tijdens de school-, harmonie- en andere jeugdstoeten geleid worden door jeugdprins Jente I (Ramakers), jonkheer Jelle I (Steutelings) en jonkvrouw Marjolijn I (Maes). Het Stokkemer Alaaf zal ver te horen zijn.