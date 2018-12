Lions Club Biesen steunt KOALA-project

Bilzen - Een genereus gebaar van Lions Club Biesen: de eerste vrouwelijke serviceclub van Bilzen overhandigde een tijdje terug een cheque ter waarde van 3.000 euro ten voordele van het KOALA-project. In dat kader werd begin mei kinderopvang ’t Eikennestje in de Eikenlaan geopend en vinden er twee maal per week kinder- en ouderactiviteiten plaats bij buitenschoolse kinderopvang Domino en CKG Molenberg in Bilzen.

Onlangs vierden de dames van Lions Club Biesen hun éénjarig bestaan. Ze zetten zich in eerste instantie in voor vrouwen, kinderen en kwetsbaren in de maatschappij. Zo schonken ze ook een cheque van 3.000 euro aan vzw Kinderen uit de knel.