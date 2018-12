Kruip achter het stuur voor de Minder Mobielen Centrale

Bilzen - Omdat het aantal gebruikers nog steeds in stijgende lijn gaat, zijn het Sociaal Huis en de Bilzerse Vrijwilligerscentrale op zoek naar extra chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale (MMC). Enige voorwaarde is dat de vrijwilligers over een eigen wagen beschikken om minder mobiele stadsgenoten naar familie, de winkel of de dokter te brengen. De chauffeurs ontvangen een kilometervergoeding en er wordt een verzekering voor hen geregeld. Wie zich engageert voor de centrale bepaalt zelf wanneer hij of zij wordt ingeschakeld.

Wim van den Eshof (r.) is al een vijftal jaar actief als chauffeur bij de MMC. Gemiddeld vervoert hij vier tot vijf personen per week. Dikwijls gaat de rit naar ziekenhuizen in de regio, specialisten of dagzorgcentrum De Kogge. “Als chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale staan wij altijd klaar om ervoor te zorgen dat de leden op hun plaats van bestemming raken. Dat maakt die mensen blij en hun familie eveneens. Door een beroep te doen op de centrale, sparen de familieleden tijd en praktisch geregel uit”, zegt Wim. “Ook het persoonlijke contact is belangrijk. Doordat de chauffeurs vaak dezelfde passagiers vervoeren, ontstaan er regelmatig diepere gesprekken, zowel over de mooie kanten van het leven als over problemen die opduiken. Dat leidt meer dan eens tot hechte vriendschappen. Ik hoop dan ook nog enkele jaren als chauffeur van de Minder Mobielen Centrale aan de slag te blijven.”

Wie het voorbeeld van Wim en zijn collega-chauffeurs wil volgen, kan zich aanmelden bij het Sociaal Huis.

Info: 089 51 91 38 – sociaalhuis@bilzen.be