Grijs haar is hip (toch op Pinterest)

Goed nieuws voor wie om de zoveel weken een kappersbezoek moet plannen om uitgroei en grijze haren te camoufleren. Een grijze haardos hóéft niet meer te worden weg­gewerkt, want grijs is “hipper dan hip”.

Grijze lokken zijn hip. Dat leidt sociale netwerk­site Pinterest toch af uit een opmerkelijke stijging van de term 'grijs worden' in zijn zoekfunctie. Afgelopen jaar is 'grijs worden' 879 procent meer keer ingevoerd dan in 2017. En verwacht wordt dat ook in 2019 meer en meer gebruikers “hun gevecht tegen natuurlijk oud worden zullen staken”.

Voor modepsychologe Carolyn Mair een bevestiging dat zelfaanvaarding en zelfvertrouwen meer en meer ingang in onze cultuur vinden. “Voortaan is de boodschap: Ik weet wie ik ben en ik houd van wie ik ben”, zegt ze in The Guar­dian. “En als dat oud is, is dat ook oké.”