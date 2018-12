Jonge verdediger van Ajax wint vermaarde “Golden Boy Award” als beste voetbaltalent van 2018

Brussel - De Nederlander Matthijs de Ligt heeft de Golden Boy Award in de wacht gesleept. Daarmee eert de Italiaanse sportkrant Tuttosport het voetbaltalent van het jaar. De verdediger van Ajax is de opvolger van Kylian Mbappé, de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain die met zijn land de wereldtitel veroverde.

Justin Kluivert, afgelopen zomer overgestapt van Ajax naar AS Roma, behoorde ook tot de vijf overgebleven kandidaten. Voor de verkiezing brengen voetbaljournalisten van toonaangevende media hun stem uit. De negentienjarige De Ligt heeft één Nederlandse voorganger. Rafael van der Vaart, destijds ook Ajacied, won de prijs in 2003.

Om in aanmerking te komen moet een voetballer jonger zijn dan 21 jaar. De andere drie kanshebbers waren Patrick Cutrone (AC Milan), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Vinicius Junior (Real Madrid). Op een lijst van veertig genomineerden prijkte deze herfst nog Moussa Djenepo, de Malinese aanvaller van Standard. Daarmee was hij de enige speler uit de Jupiler Pro League die de shortlist haalde. De voorbije drie jaar werd Youri Tielemans telkens genomineerd. In de jaren daaraan voorafgaande waren er ook nominaties voor onder meer Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer. (belga)