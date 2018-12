Nigella Lawson bindt strijd aan met "haat tegen vet"

Nigella Lawson (58) vindt het maar niets dat als ze op de Amerikaanse televisie verschijnt, haar buikje vaak met Photoshop wordt weggewerkt. In een tweet noemt ze de praktijk "verderfelijk".

Nigella Lawson duikt zo nu en dan eens op op de Amerikaanse televisie en het was haar al opgevallen dat haar uitstekende buikje regelmatig digitaal werd weggewerkt. Toen 'The Good Place'-actrice en Britse presentatrice Jameela Jamil op Twitter had gedeeld dat ze Photoshop haat omdat het "een instrument is dat onze etniciteiten, huidskleuren en kenmerken uitwist", trad de tv-chef haar bij.

"Ik heb meerdere keren tegen Amerikaanse televisiezenders moeten zeggen dat ze mijn buikje niet moesten airbrushen. De haat tegen vet en de veronderstelling dat we allemaal dankbaar moeten zijn omdat we dunner worden geairbrushed is verderfelijk", reageerde ze op de tweet van Jamil.

I’ve had to tell American tv stations not to airbrush my sticking out stomach. The hatred of fat, and assumption that we’d all be grateful to be airbrushed thinner is pernicious.