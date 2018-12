Reglement wordt aangepast, Red Lions komen toch nog in aanmerking voor ‘Ploeg van het Jaar’: wie is jouw favoriet?

Na de wereldtitel van de Red Lions was er meteen heel wat ongenoegen bij de fans dat de Belgische hockeyers niet (meer) in aanmerking kwamen voor de titel ‘Ploeg van het Jaar’ op het Sportgala nu zaterdag. Die stemming werd in theorie immers al begin december afgesloten. Maar bij Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, beseften ze de vreemde situatie en het reglement werd daarom toch nog aangepast. Dat vertelde David Naert deze ochtend in primeur op Radio 1.