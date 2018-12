Na Dolce & Gabbana wordt ook Prada van racisme beschuldigd

Het Italiaanse modehuis Prada haalt een aantal sleutelhangers en beeldjes uit de winkelrekken, nadat in de Verenigde Staten ophef was ontstaan omdat ze te veel lijken op racistische karikaturen.

De betwiste aapjes maken deel uit van ‘Pradamalia’, een kerstcollectie van kleine hebbedingen zoals sleutelhangers en speelgoedjes rond een aantal cartoonfiguren. Naast een hondje en robot, zijn er ook zwarte en bruine aapje met grote, rode lippen. Een duidelijk kenmerk van blackface, klinkt het op sociale media.

"Het zijn imaginaire figuren zonder referentie naar de echte wereld, en al helemaal niet naar blackface. De Prada Group had nooit de intentie om iemand te beledigen en we verafschuwen alle vormen van racisme. Daarom hebben we besloten om alle bedenkelijke figuren niet langer te verkopen", klinkt het in een mededeling van het bedrijf.

Gingen ook uit de bocht

Prada kan zich met deze racistische uitschuiver aansluiten bij het lijstje modehuizen dat uit de bocht ging. Vorige maand moest Dolce & Gabbana zich nog verontschuldigen nadat het een video had gemaakt waarin te zien was hoe een meisje typische Italiaanse producten als spaghetti en pizza met stokjes probeert te eten.

Begin dit jaar lag de Zweedse kledingketen H&M onder vuur nadat een zwart kindje in een modecampagne werd gekleed in een trui met het opschrift 'coolest monkey in the jungle', of tofste aapje in het oerwoud. Bij beide incidenten werd opgeroepen tot een consumentenboycot.