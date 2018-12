Noord-Ier Mark Allen wint Scottish Open snooker

De 32-jarige Noord-Ier Mark Allen heeft zondag in Glasgow het Scottish Open snooker gewonnen. In de finale nam “The Pistol” met 9-7 de maat van de Engelsman Shaun Murphy. Hij liet daarbij breaks van 110, 82, 64, 70, 66, 134 en 83 noteren. Murphy stelde daar breaks van 53, 56, 50 en 115 tegenover.

Het is de vijfde full rankingtitel voor Allen, de tweede dit seizoen. In 2012 en 2013 won hij het World Open, in 2016 het Players Tour Championship en begin vorige maand het International Championship. De ex-partner van veertienvoudig wereldkampioene Reanne Evans verkeert in de vorm van zijn leven. Vorige week moest hij pas in de finale van het UK Championship de duimen leggen voor Ronnie O’Sullivan. Volgende maand verdedigt hij zijn titel op het masters, geen rankingtoernooi, maar wel één van de drie majors.

“We weten allemaal hoe goed iedereen wordt, als de Masters eraan komen”, blikte Allen vooruit. “Er zijn daar geen makkelijke wedstrijden. Ik zal op mijn allerbest moeten zijn om daar opnieuw te winnen. Dat was vandaag ook nodig, want Shaun was heel sterk. Zijn lange pots waren belachelijk goed. Hij creëerde zo heel veel kansen, maar liet er gelukkig voor mij ook wel een paar onbenut. Zelf ben ik in de wedstrijd gegroeid en op het laatste speelde ik echt wel goed.”

De zege in Glasgow bracht Allen 70.000 pond (78.000 euro) op, Murphy kreeg als runner-up 30.000 pond (33.500 euro). Op de Order of Merit blijft Allen zesde en Murphy elfde. Luca Brecel, in de derde ronde (1/16 finales) met 4-3 uitgeschakeld door de Schot Graeme Dott, stijgt van vijftien naar veertien. Op de ranglijst van dit seizoen verstevigde Allen zijn koppositie. Op die ranking maakte Murphy, die eerder dit seizoen nog geen potten brak, liefst 34 plaatsen winst, van 65 naar 31. Brecel steeg ook hier één plaatsje, van 35 naar 34. (belga)