Sp.a dreigt met motie van wantrouwen

“We verwachten dat de premier in het parlement uitlegt wat hij de komende maanden gaat doen en dat hij dan het vertrouwen vraagt. Als hij dat niet doet, dan laat hij ons geen keuze.” En dan wil de SP.A een motie van wantrouwen indienen, zegt Meryame Kitir van SP.A. Jan Jambon (N-VA) wil het niet over een motie van wantrouwen hebben. “We zitten aan de onderhandelingstafel om ergens te komen.”

Dinsdag komt premier Michel naar het parlement. Oppositiepartij SP.A hoopt dat hij dan uitlegt wat zijn minderheidsregering nog wil bereiken.

"Ik stel vast dat de premier veel overlegd heeft dit weekend", zegt Meryame Kitir, de fractieleidster van SP.A in de Kamer op Radio 1. "Maar wij zijn niet gecontacteerd." En dus wil haar partij uitleg van de premier.

"We kunnen vanuit de oppositie niet toestaan dat deze regering voortwerkt zonder dat we weten waarop deze regering gebaseerd is en wat ze gaat doen." Voor elk nieuw wetsontwerp een meerderheid zoeken, werkt niet, vindt de SP.A. Dat creëert enkel chaos.

Kitir verwacht dat de premier het vertrouwen gaat vragen aan het parlement. "Doet hij dat niet, dan gaan wij als partij niet gewoon doen alsof onze neus bloedt en verderwerken," zegt Kitir.

Conclusie: in dat geval dient de SP.A een motie van wantrouwen in. Die krijgt alvast de steun van het Vlaams Belang.

Gemaakte afspraken

NV-A-fractieleider Jan Jambon heeft dit weekend wel met de premier overlegd. "Onze lijnen blijven open en we staan klaar om gesprekken te voeren", zei Jambon in De Ochtend. "We zitten aan de onderhandelingstafel om ergens te komen", dus wil N-VA geen motie van wantrouwen indienen.

Jambon wil geen onderhandelingen voeren in de media. Wel gaf hij aan dat "alle gemaakte afspraken moeten worden nagekomen" als voorwaarde om de minderheidsregering van premier Michel te steunen. Hij wil niet verder in detail gaan om de "moeilijke situatie niet moeilijker te maken".

N-VA heeft al gevraagd dat het volledige Zomerakkoord wordt uitgevoerd, inclusief de degressiviteit van de werkloosheid waardoor werklozen in een eerste fase hoger stempelgeld krijgen en daarna een lager. Verder wil de partij een herziening van de Grondwet. Het is minder duidelijk in welke mate N-VA nog steeds een onthouding over het VN-Migratiepact in New York eist.

Volgens Jambon zijn er twee pistes: ofwel geraken ze uit de deze situatie, ofwel zit de situatie vast en komen er vervroegde verkiezingen. Als een motie van wantrouwen een meerderheid achter zich krijgt, leidt dit tot de ontbinding van de Kamer en is het gedaan met deze regering.