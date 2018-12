Wout van Aert irriteert andere crossers: “We gaan niet telkens tien minuten wachten”

Er heerst wrevel in het veld­rijden. Want sinds enkele weken maakt Wout van Aert er een ­gewoonte van om onmiddellijk na de cross de ­benen los te rijden op de rollen. ­Alleen verstoort dat de gebruikelijke gang van zaken kort na de ­wedstrijd. De podiumceremonie loopt ver­traging op, want die kan pas plaatsvinden als de cooling down van Van Aert achter de rug is én hij zich opgefrist heeft. Vooral de andere renners die op het ­podium staan en wel snel na de wedstrijd klaar zijn voor de ­ceremonie, kunnen dat maar matig ­appreciëren.