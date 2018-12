De Boer, Scifo en Bosz in beeld bij Anderlecht

Anderlecht gaat meteen op zoek naar een opvolger voor Vanhaezebrouck. Er circuleren al drie namen: Frank de Boer (48), Peter Bosz (54) en Enzo Scifo (52). Vooral de Nederlanders ­komen in aanmerking als hoofdtrainer.

Peter Bosz Foto: EPA-EFE

Frank de Boer leidde Ajax naar titels als speler en als trainer, maar werd als coach wel ontslagen bij Inter en Crystal Palace. Peter Bosz dirigeerde Ajax in 2016 zelfs naar de (verloren) finale van de Europa League, maar bij Borussia Dortmund liep zijn avontuur niet goed af. Scifo wordt – op zijn beurt – vooral geopperd als potentiële, Franstalige assistent naast één van de Nederlanders. Hij is erg geliefd bij de fans en zou kunnen fungeren naast ­Zetterberg die ook aan boord komt in ­januari.

Wat nu al vaststaat is dat Zetterberg geen hoofdcoach ad interim wordt. Voorlopig zijn assistent Karim Belhocine en physical coach Gino Caen nog niet ontslagen. Al lijkt de kans dat ze mogen blijven klein. Voor Caen zou een terugkeer naar KV Kortrijk onder de vleugels van Yves Vanderhaeghe wel een optie zijn. Het moet dus nog blijken wie de trainingen deze week zal leiden, maar beloften-coach Jonas De Roeck lijkt ons een logische keuze.