“Schandalig dat een F1-piloot een overwinning verliest door brokstukken”

Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff beschouwt de GP van Azerbeidzjan in Baku als één van de dieptepunten van het F1-seizoen 2018.

In Azerbeidzjan verloor Mercedes-piloot Valtteri Bottas een zo goed als zekere overwinning doordat hij helemaal aan het einde van de race over brokstukken reed die afkomstig waren van een aanrijding tussen Kevin Magnussen en Pierre Gasly.

"Baku was een shock voor mij," vertelde de motorsportbaas van Mercedes tegenover 'Motorsport.com'. "Ik was erg geïrriteerd en aangedaan door heel dat manoeuvre. Wat er tussen Magnussen en Gasly gebeurde was te gek voor woorden en men had serieuze straffen moeten uitdelen."

De verloren overwinning zat de Mercedes-motorsportbaas nog steeds erg diep, zo merken we ook aan zijn taalgebruik.

"De brokstukken die ten gevolge van dit klotegevecht op de baan lagen, op die kloteplaats achteraan de grid, hebben Valtteri een overwinning gekost, wat uiteraard erg jammer is. Het was voor mij persoonlijk één van de slechtste momenten van het jaar."

Volgens Toto Wolff kende Valtteri Bottas doorheen het seizoen op enkele cruciale momenten pech. Dat zorgde er niet alleen voor dat hij uit de titelstrijd werd gesmeten, het zorgde er ook voor dat de Fin zijn prestaties iets minder goed werden.

"Indien hij de drie races in China, Bahrein en Azerbeidzjan had gewonnen dan zou hij na de race in Baku aan de leiding van het kampioenschap gestaan hebben," aldus Toto Wolff.

"Ik denk dat het voor een racepiloot enorm moeilijk is wanneer je weet dat je niet meer meedoet voor de titel, iets wat je ultieme doel is."

