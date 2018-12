Olympique Lyon (met Denayer) houdt Youri Tielemans en Nacer Chadli in degradatiezone

Op de 18e speeldag in de Franse Ligue 1 stonden met Lyon tegen Monaco drie Belgen tegenover elkaar: Jason Denayer verscheen aan de aftrap bij de thuisploeg, Nacer Chadli en Youri Tielemans stonden in de basis bij kelderploeg Monaco, dat na een zes op negen hoopte om langzaam uit het degradatiedal te kruipen. Bij winst kwamen de Monegasken naast Amiens op de zeventiende plek terecht. Tegen een sterk Lyon kon het prinsdom echter geen vuist maken: 3-0 was de eindstand.

Na amper zeven minuten stond de 1-0 al op het bord: Houssem Aouar werkte de rebound op een vrije trap in doel. Iets voorbij het half uur verdubbelde kapitein Nabil Fekir de voorsprong. Monaco voetbalde voor de rust geen enkele noemenswaardige kans bij elkaar. Vlak na de pauze was de malaise bij Monaco compleet toen Aleksandr Golovin na een overtreding op Fekir een rode kaart kreeg op aangeven van de VAR. Coach Thierry Henry greep in en haalde Chadli naar de kant, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. Op het uur duwde Ferland Mendy het mes nog wat dieper in de wonde met de 3-0. Tielemans speelde de wedstrijd uit, bij Lyon werd Denayer vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald. Lyon wipt over Montpellier naar een voorlopige derde plaats, Monaco blijft aanmodderen in de kelder van het klassement.