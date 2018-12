Met het 2-2-eindresultaat van het burentreffen tussen Gravelo en Heers schieten beide kelderploegen weinig op. Wel pakt Heers een mentale boost mee naar 2019 want de club van T1 Stefan Teuchy haalde op karakter in de tweede helft een 2-0-achterstand op. Gravelo daarentegen trekt nu al met een kater de eindejaarsperiode in want voor de tweede speeldag op rij werd een dubbele voorsprong uit handen gegeven.