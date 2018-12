Antoine ‘Toine’ Schaefer zet zich vanavond voor de laatste keer op zijn raadszetel in het stadhuis van Maaseik. Na bijna 500 gemeenteraden, gebald in 48 politieke jaren, is het tijd voor zijn pensioen. “Het is welletjes geweest, maar ik ga het natuurlijk missen”, vertelt de 82-jarige CD&V’er.