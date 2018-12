KatowiceEen etmaal later dan gepland hebben de 196 aanwezige landen op de klimaattop in het Poolse Katowice zaterdagavond dan toch een akkoord bereikt. Dat bespaart hen de totale afgang, maar de inhoud gaat volgens tal van ngo’s niet ver genoeg. Vooral het feit dat ons land, in tegenstelling tot 27 andere landen, geen hogere ambities wil uitspreken, stoot tegen de borst. “België dreigt de boot volledig te missen.”