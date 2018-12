Barcelona vernedert Levante in eigen huis met 0-5, tovenaar Messi heeft voet in elke goal

Lionel Messi heeft zich zoals vanouds als de draaischijf van FC Barcelona geëtaleerd. De kleine Argentijn schitterde tegen Levante met drie goals en twee assists: tegen het nummer acht van de competitie ging Barcelona met maar liefst 0-5 winnen. Indrukwekkend, en zo blijven de Catalanen op kop van La Liga.

Pas na 35 minuten konden de Blaugrana een gaatje vinden in de verdediging van Levante. Op aangeven van Messi sloeg Luis Suarez genadeloos toe: 0-1. Messi maakte er kort voor de pauze zelf 0-2 van en deed daar nog voor het uur twee doelpunten bij: ook de 0-3 en 0-4 waren een feit. Bij het ingaan van het slotkwartier kwam Levante ook nog eens met z’n tienen te staan na rood voor Cabaco. Twee minuten voor het einde legde Piqué - na een assist van Messi - de eindstand vast: het werd 0-5. Met zijn drie doelpunten is Messi ook de eerste speler die in het kalenderjaar over alle competities heen 50 keer scoort.

Thomas Vermaelen begon in de basis bij Barcelona, maar werd na 51 minuten gewisseld voor Arthur. Of de Rode Duivel mogelijk last had van een blessure, is nog niet duidelijk.

Dankzij de zege behoudt Barcelona haar leidersplaats in La Liga. De Catalanen hebben drie punten voorsprong op zowel Sevilla als Atlético Madrid. Real Madrid is vierde met vijf punten achterstand.

Bekijk hier de hattrick van Lionel Messi:

