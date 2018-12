COLUMN. Roland Duchâtelet pleit ervoor om meer geld uit te geven

Dankzij de gele hesjes krijgen de werkende Fransen met minimumloon er elke maand 100 euro netto bij. Dat is een verlossing voor henzelf. Het is ook uitstekend voor de Franse economie. Wat men vaak vergeet, is dat dit extra geld wordt uitgegeven. Het wordt dus omgezet in extra inkomen voor de uitbater van het winkeltje om de hoek, voor de cafébaas en de kapper. En de kapper geeft dat extra geld zelf weer uit, enz. Een koopkrachtinjectie heeft dus een multiplicatoreffect: voor één persoon die extra geld krijgt, profiteren meerderen.