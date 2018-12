Jolien D’hoore en Lotte Kopecky derde in ploegkoers op Wereldbeker

Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky zijn zondag op wereldbekermanche baanwielrennen in Londen derde geworden in de ploegkoers. De Britten Katie Archibald en Laura Kenny wonnen, voor de Australiërs Amy Cure en Annette Edmondson. Twee weken terug veroverden D’hoore en Kopecky ook al brons op de wereldbekermanche in Berlijn.