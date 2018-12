Scherpenheuvel -

Elke baby is een wondertje. Mauro nog een beetje meer. “Mauro is geboren met een hartafwijking. Toen hij twee weken oud was, moest hij een openhartoperatie ondergaan”, vertellen mama Riet en papa Bart Van de Kerkhof uit Scherpenheuvel. “Nu doet hij het supergoed. Een mirakel volgens de artsen.”