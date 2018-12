Geraint Thomas krijgt nieuwe trofee van Tour de France nadat vorige gestolen werd

Geraint Thomas heeft een nieuwe trofee overhandigd gekregen voor zijn eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk eerder dit jaar. De originele beker werd in oktober gestolen. Dat meldde Team Sky zondag.

De 32-jarige Brit boekte in juli van dit jaar zijn eerste grote eindoverwinning in een grote ronde. Hij kreeg de vervangtrofee overhandigd van Tour-organisator Amaury Sport tijdens een Britse tv-show.

In oktober van dit jaar pronkte Team Sky op de Cycle Show in Birmingham met de drie trofeeën die zijn renners dit jaar wisten weg te kapen in de grote rondes. Slechts twee van hen keerden veilig huiswaarts. De politie is nog steeds bezig met een onderzoek naar de diefstal.

Sky Television kondigde woensdag aan dat het in 2020 stopt als sponsor van het team.