Na Rode Duivels krijgen ook Red Lions dinsdag op balkon van Brussels stadhuis een feestelijk onthaal

In navolging van de Rode Duivels zullen de Red Lions dinsdag op de middag op het Brusselse stadhuis ontvangen worden. Dat meldde burgemeester Philippe Close zondag via Twitter. Net als de Rode Duivels, na hun derde plaats op het WK, zullen de wereldkampioenen hockey ook op het balkon verschijnen.

LEES OOK. Goud voor België op WK hockey! Red Lions triomferen in historische finale na spectaculaire shoot-outs

België veroverde zondag in het Indiase Bhubaneswar goud door Nederland in de finale met shoot-outs (3/2) te verslaan. Dinsdag landen de Lions omstreeks 6u30 op Zaventem. Op de middag zullen ze dan op het stadhuis worden ontvangen.

“Ik wil zoveel mogelijk mensen uitnodigen om de huldiging op de Grote Markt bij te wonen”, zo meldde Brussels burgemeester Philippe Close zondagavond. “Deze eerste wereldkampioenentitel in het hockey is iets unieks. De hockeysport was sowieso al booming in België, en deze titel zal daar alleen maar aan bijdragen.”

“Het is een mooi jaar voor het balkon van het Brussels stadhuis. De Rode Duivels stonden er afgelopen zomer na hun derde plaats op het WK. Ze stonden er ook al in 1986, en in 2003 was het de beurt aan Justine Henin na haar eerste overwinning op een grandslam. Dit toont aan dat sport mensen kan verenigen. Ik nodig echt alle Belgen uit om, zeker in de huidige omstandigheden, te tonen dat ze verenigd zijn.”

Super heureux d’accueillir Les @BELRedLions, nos nouveaux champions du monde de #Hockey sur le balcon de l’hôtel de @VilleBruxelles ce mardi 18/12 à midi! On vous attend nombreux avec notre échevin des sports, @BenoitHellings pour les accueillir !!! #RedLions #BELRedLions — Philippe Close (@PhilippeClose) 16 december 2018

Red Lions voeren wereldranking aan

België is dankzij de wereldtitel ook de nieuwe nummer een op de wereldranglijst hockey. De Red Lions lossen Australië af. Ze begonnen als nummer drie van de wereld aan het WK.

1. België 2.196 ptn

2. Australië 2.181

3. Nederland 2.029

4. Argentinië 1.858

5. India 1.715

6. Duitsland 1.631

7. Engeland 1.501

8. Nieuw-Zeeland 1.178

9. Spanje 1.083

10. Canada 1.017

De erelijst van het WK hockey:

1971: 1. Pakistan; 2. Spanje; 3. India

1975: 1. Nederland; 2. Pakistan; 3. Duitsland

1978: 1. Pakistan; 2. Nederland; 3. Australië

1982: 1. Pakistan; 2. Duitsland; 3. Australië

1986: 1. Australië; 2. Engeland; 3. Duitsland

1990: 1. Nederland; 2 Pakistan; 3. Australië

1994: 1. Pakistan; 2. Nederland; 3. Australië

1998: 1. Nederland; 2. Spanje; 3. Duitsland

2002: 1. Duitsland; 2. Australië; 3. Nederland

2006: 1. Duitsland; 2. Australië; 3. Spanje

2010: 1. Australië; 2. Duitsland; 3. Nederland

2014: 1. Australië; 2. Nederland; 3. Argentinië

2018: 1. België; 2. Nederland; 3. Australië .