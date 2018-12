Stoffel Vandoorne positief na eerste Formule E-race: "We hebben veel geleerd"

Ondanks een problematische eerste Formule E-race blikt Stoffel Vandoorne met een positief gevoel terug op zijn eerste echte kennismaking met het Formule E-kampioenschap.

Voorafgaand aan de eerste race in Riyadh zag het er allemaal zo goed uit voor Vandoorne. Vandoorne was tijdens de laatste oefensessie de snelste en kwalificeerde zich als vierde voor de race. De race zelf verliep echter veel minder goed.

Nadat Vandoorne zich tijdens de openingsfase in de top vijf kon handhaven zakte Vandoorne vervolgens steeds dieper weg om uiteindelijk als zestiende geklasseerd te worden. Er bleek een probleem te zijn met zijn Formule E-bolide van HWA Racelab.

Gary Paffett, de teamgenoot van Vandoorne wist na een foutje de finish niet te halen, waardoor het debuterende team van Vandoorne geen leuk eerste raceweekend beleefde. Desondanks is Vandoorne positief.

"De namiddag was erg tricky," aldus Vandoorne. "We kenden enkele problemen tijdens de race. Daardoor haalden we niet de snelheid die we hoorden te halen. We hebben tijdens de race veel geleerd. Hopelijk doen we het tijdens de volgende race beter."

