Red Lions door het dolle heen na wereldtitel: “Als ik morgen sterf, zou het niet eens erg zijn”

Na enkele jaren van net niet, hebben de Red Lions hun doel om een groot toernooi te winnen eindelijk waar kunnen maken. In een zenuwslopende finale van het WK hockey in India versloeg België Nederland na shoot-outs met 3-2. Aanvaller Florent Van Aubel en doelman Vincent Vanasch waren de grote helden en hielpen de Red Lions met de winnende goal en save aan de langverwachte wereldtitel.

“Dit is de mooiste dag van mijn leven. Als ik morgen sterf, zou het niet eens erg zijn. Het is een prachtige dag voor het Belgische hockey”, lachte de 22-jarige Victor Wegnez, heel de wedstrijd lang bikkelend op het drukbevolkte middenveld.

In een gesloten finale van het WK lag bij beide ploegen de nadruk vooral op nauwkeurig verdedigen. “Vincent heeft nauwelijks ballen moeten pakken, maar de keeper aan de andere kant ook niet. Zoals altijd draait het in zo’n wedstrijden om kleine details. Drie jaar lang zaten de details ons niet mee, maar vandaag is alles in zijn plooi gevallen.”

Sinds de Nieuw-Zeelander Shane McLeod in 2015 bondscoach werd bij de Red Lions, kent het Belgische hockey een steile opmars. Wegnez erkent dat de coach een groot aandeel heeft in het succes. “In het team hadden we vroeger vaak een offday tegen grote tegenstanders. Met Shane McLeod is het anders. Hij is een grote meneer, die ons drie fantastische toernooien heeft bezorgd. De eer komt hem absoluut toe”, benadrukt de middenvelder van Racing.