“Nonchalante” Mathieu van der Poel geeft deze keer broer de schuld van saaie cross, Wout van Aert geeft het nog niet op

Voor de 15e keer dit jaar mocht Mathieu van der Poel juichen om de zege. Al kwam hij op het einde wel nog ten val. “Ik was een beetje nonchalant”, verklaarde de 23-jarige Nederlander zondag na zijn overwinning in Zonhoven.

Tom Meeusen en David van der Poel namen de Europese kampioen meteen na de start op sleeptouw. “Het was de schuld van mijn broer dat ik zo vroeg vertrok”, aldus Van der Poel. “Hij ging zo hard, ik wilde overnemen en hem meenemen, maar toen ik omkeek, had ik plots een grote voorsprong. Dat was een teken en ik reed door.”

“Het lijkt misschien gemakkelijk, maar dit is echt wel een lastige cross. Ik koos een tempo waarvan ik wist dat ik het een uur zou kunnen aanhouden en dat lukte me ook. Op het eind verloor ik even m’n concentratie en maakte ik een foutje, hoewel ik tot dan toe een technisch erg sterke cross reed. Gelukkig bleek het een foutje zonder erg. Het bewijst dat je er toch echt wel je hoofd bij moet houden.”

Zaterdag won Van der Poel ook al de Scheldecross in Antwerpen (DVV Trofee). “Ik kan niet anders dan tevreden zijn na dit weekend. Twee overwinningen. Dat zijn mooie papieren die je kan voorleggen.” .

Wout van Aert: “Tweede plaats was hoogst haalbare”

Wout van Aert moest voor de twaalfde keer dit seizoen vrede nemen met een tweede plaats. “Dat was het hoogst haalbare”, gaf de drievoudige wereldkampioen na afloop toe.

“Ik had mijn start gemist”, wilde Van Aert kwijt na afloop, “op een of andere manier had ik wat tijd nodig om in het ritme te komen. Toen me dat eenmaal lukte, was Mathieu al lang weg. Natuurlijk zou ik graag meer strijd willen leveren, maar ik kon daar vandaag weinig aan veranderen. Mathieu was ongenaakbaar, is dat al een tijdje, maar goed: niets duurt eeuwig en ik ga de strijd niet opgeven. Ik ben met een goed gevoel teruggekeerd uit mijn stage en ik concentreer me op wat nog komt.”

Foto: BELGA

In de strijd om de tweede plek won Van Aert wel het pleit van Toon Aerts. “Zonder de kettingproblemen van Toon was die strijd wellicht spannend gebleven tot het eind”, gaf hij toe. “Er waren wel enkele stroken waar ik iets beter voor de dag kwam, maar Toon is een heel taaie tegenstander om af te schudden. Uiteindelijk word ik tweede en daar moet ik vrede mee nemen.”

Aerts: “Dit resultaat is een opsteker”

Toon Aerts keerde dus voor de tweede dag op rij huiswaarts met een derde plaats. “Ook ik miste mijn start compleet”, verklaarde hij. “Daarna was Mathieu al lang gaan vliegen. Al was hij wel gewoon weer de sterkste. Dat moet je kunnen toegeven.”

Voor de 15e keer al dit seizoen stond Toon Aerts op het podium na een veldrit. “Ik maakte iets te veel foutjes vandaag”, klonk het. “In een cross als deze, wordt dat meteen afgestraft. Eerst mis ik mijn start. In een reeks van haakse bochten verloor ik heel wat plaatsen en dat is verre van ideaal om een eerste keer de kuil in te duiken. Wat later bezeerde ik mijn pols toen ik tegen een paaltje reed en dan kwam ik door een beginnersfout bij een inhaalmanoeuvre ook nog eens ten val op enkele keien.”

Foto: BELGA

“Ik word derde en geen tweede. Dat gebeurt door een schakelprobleem en dat had ik door één keer van fiets te wisselen, misschien kunnen voorkomen. Al dat zand hier kruipt overal tussen en dan stijgt het risico dat er eens iets blokkeert. Dit resultaat is toch een opsteker, want dit is de enige Belgische cross waar ik in het verleden ooit heb opgegeven. Ik kon hier bij de profs nog geen opvallende resultaten voorleggen (een 8e plek in 2017 was zijn beste resultaat). Ik denk dat deze nieuwe plaats op de kalender me beter ligt dan de oude datum. Vandaag maakte de smeltende sneeuw de omloop ook heel lastig.”

“Vanaf nu verschuift de focus naar de wereldbekermanche in Namen. Volgend weekend rijd ik enkel daar (dus niet in Sint-Niklaas), en dat zware parcours moet me goed liggen. Als leider in de wereldbeker heb ik er wat te verdedigen.”