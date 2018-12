Horrorcrash met meer dan 100 km/u in Wereldbeker afdaling: toestand van Zwitserse skiër is “stabiel”

De Zwitserse skiër Marc Gisin houdt aan zijn horrorcrash in de Wereldbeker afdaling in het Italiaanse Val Gardena enkele gebroken ribben en longschade over. Dat maakt de Zwitserse Skifederatie zondag bekend. Gisin blijft opgenomen op de afdeling intensieve zorgen, maar zijn toestand is intussen stabiel.

“De onderzoeken van zaterdag en zondag tonen dat de toestand van Gisin stabiel is. Hij communiceert rechtstreeks met dokters en zijn familie, maar hij blijft voor de zekerheid geïntubeerd”, meldt Swiss Ski in een statement.

“Volgens de dokters heeft Gisin geen ernstige hoofdletsels opgelopen. Enkele ribbreuken aan zijn rechterzijde zijn erg pijnlijk en hebben ook geleid tot longblessures. Zijn bekken en rug zijn op enkele kleine, niet-ernstige breukjes na ongedeerd gebleven.”

Bewusteloos

De dertigjarige Gisin verloor zaterdag tijdens de afdaling in Val Gardena de controle en belandde met zijn hoofd, rechterzijde en rug hard op de grond. Toegesneld medisch personeel verzorgde de bewusteloze skiër twintig minuten lang, alvorens hij per helikopter naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Op de plaats van de crash kunnen skiërs snelheden halen van wel meer dan 100 kilometer per uur.

Foto: AFP

Het was niet de eerste zware crash in de carrière van Gisin. In 2012 scheurde hij zijn kruisbanden bij een valpartij in Crans Montana (Zwitserland) en in 2015 crashte Gisin zwaar in Kitzbuhel (Oostenrijk) met een schedeltrauma als gevolg.