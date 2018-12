Anderlecht kan alweer niet profiteren van puntenverlies concurrentie: Cercle klopt paars-wit

De malaise bij Anderlecht blijft maar duren. De voorbije weken liet de recordkampioen van België het al meerdere keren na om te profiteren van de puntenverliezen van de concurrentie en ook tegen Cercle Brugge ging het mis: De Vereniging klopte paars-wit met 2-1. Kylian Hazard speelde een briljante wedstrijd bij de thuisploeg, terwijl de bezoekers naar Brussel terugkeren met 1 op 12.

1 op 9 in de voorbije drie wedstrijden en puntenverlies bij Club en Antwerp: de missie van Anderlecht was duidelijk van bij de aftrap in het kille Jan Breydelstadion. Alleen leek de verdediging dat bij de eerste minuten nog niet te beseffen. Bij de eerste Cercle-aanval was het meteen prijs. Kylian Hazard kreeg twee kansen om de 1-0 in doel te verwerken: bij de tweede was het raak. Anderlecht moest dus wel naar voren, maar deed dat gewoonweg niet. Cercle bracht zoals steeds positief voetbal, ondanks de 5-4-1 opstelling creëerden zij veel meer gevaar. Didillon redde een voorzet-schot van Mercier, Cardona stiftte naast doel.

Foto: BELGA

Gelukkig voor Anderlecht viel de mooie goal van Pieter Gerkens op hoekschop, die op een beheerste manier de 1-1 in de verste hoek weglegde met de binnenkant van de voet. Anderlecht kwam nadien zoetjesaan beter in de wedstrijd. Na de rust kwam Elias Cobbaut voor Albert Sambi Lokonga, maar het ging steeds slechter met de recordkampioen. Najar legde Hazard omver in de zestien, Bruno miste de penalty niet.

Cercle kreeg kans op kans. Hazard flirtte nog met de 3-1, maar kon die niet tegen de touwen werken. Hein Vanhaezebrouck reageerde met het debuut van Kristian Abazaj. Met doelpunten niet, want Cercle was simpelweg de betere ploeg. Anderlecht kreeg dankzij de rode kaart van Omolo in minuut 84 nog de kans om wat terug te doen, maar dat was tevergeefs.

Ook Hein Vanhaezebrouck kan het niet meer aanzien. Foto: Photo News

Voor het noodlijdende Anderlecht is het de achttiende nederlaag van dit kalenderjaar. Paars-wit verzuimt zo opnieuw te profiteren van de fouten van hun titelconcurrenten (Antwerp verloor gisteren ook van Waasland-Beveren, terwijl Club Brugge bij KV Kortrijk gelijk ging spelen) en blijft achter met een krappe 1 op 12. Anderlecht deelt de vierde plek met STVV, maar houdt amper drie punten over op nummer zeven AA Gent. Als Racing Genk straks wint van KV Oostende, telt paars-wit al 11 punten achterstand op de competitieleider.