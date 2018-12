Eigenaars meten schade op in uitgebrand huis: “We hebben niets meer, alleen de kleren die we dragen”

Heusden-Zolder -

Een emotionele Sylvain Veltjens en zijn vrouw Jenny Wouters keerden vandaag terug naar hun huis. Gisteren brandde de woning in de Astridlaan in Heusden-Zolder volledig uit, en na het blussen bleek dat er sporen van inbraak waren. “Er zijn twee brandhaarden ontdekt: eentje op bed en eentje in de living”, vertellen de eigenaars.