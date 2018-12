Leerlingchauffeur test positief op cannabis

Dilsen-Stokkem / Maaseik - Een 20-jarige leerlingchauffeur uit Dilsen-Stokkem heeft zaterdagnamiddag zijn voorlopig rijbewijs na een positieve drugstest moeten inleveren. De man werd in de Spilstraat in Neeroeteren aan de kant gehaald voor een controle. Overtreding nummer één die werd vastgesteld: zijn begeleider van 23 jaar heeft nog niet lang genoeg zijn rijbewijs. Er hing ook geen L-teken op de achterruit. De agenten vonden in de auto ook nog eens cannabis waarna een speekseltest werd afgenomen. De jonge chauffeur werd meegenomen naar het politiekantoor voor een kort onderzoek en het opstellen van de nodige pv’s. (mm)